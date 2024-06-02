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«Подталкивают своего супруга, чтобы он рядом шел тоже красивый»

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  • 2.06.2024, 19:24
  • 1,846
«Подталкивают своего супруга, чтобы он рядом шел тоже красивый»

Белорусский пластический хирург рассказал, какие операции выбирают мужчины.

К пластическим операциям мужчины в Беларуси прибегают не так часто. Об этом в эфире ОНТ рассказал хирург Александр Барьяш.

Он отметил, что мужчины больше волнуются при таких вмешательствах, а также хуже, чем женщины, переносят боль.

Назвал он и наиболее популярные виды операций, на которые идут представители сильного пола в Беларуси.

«Самый популярный запрос – это верхняя блефаропластика [коррекция формы век – Tochka.by]. Потому что с определенного возраста… происходит так, что у мужчин есть нависание лишней кожи, которая «затрудняет» взгляд», – объяснил Александр Барьяш.

Редко, но решаются мужчины на липосакцию и подтяжку лица.

«Чаще всего их приводят жены, которые уже сделали подтяжку, и они как-то подталкивают своего супруга, чтобы он рядом шел тоже красивый», – поделился наблюдением пластический хирург.

По его словам, у него оперировались как белорусы, так и иностранцы.

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