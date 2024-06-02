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Попытка прорыва россиян на Харьковщине завершилась полным разгромом

  • 2.06.2024, 19:36
  • 2,696
Попытка прорыва россиян на Харьковщине завершилась полным разгромом
Иллюстративное фото

Погибли десятки оккупантов.

Попытка прорыва россиян на Харьковском фронте у села Старица завершилась полным разгромом колонны ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале пишет военный эксперт Александр Коваленко. Старица находится западнее Волчанска и сегодня стала целью массированной атаки РФ.

Согласно поступающей информации, несколько десятков россиян погибли и получили ранения, зафиксировано уничтожение трех танков и одного БМП. Коваленко подчеркивает: в глаза бросилось то, что для прорыва россияне использовали танки «Т-62», которые производил СССР с 1962 по 1975 год.

Фрагмент видео боя публикует Telegram-канал «Украина 365».

Согласно появившимся кадрам, украинские военные активно используют FPV-дроны.

При этом Коваленко отмечает, что Россия бросает в наступление старые советские танки в основном на юге и севере, а более «новая» номенклатура отправляется преимущественно на Донецкий плацдарм.

«В общем, для «эпической битвы за Харьков» готовили танки, единственным достоинством которых является их противоминная защита. Тут же их и перемалывают»,  - добавляет он.

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