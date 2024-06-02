«Все любят Гродно, но немногие замечают красоту Витебска» 2.06.2024, 20:32

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Как белорусы объехали все районы страны.

Семья белорусов, как и многие в пандемию, столкнулась с острой нехваткой путешествий. Диагноз серьезный и требовал безотлагательного лечения.

Супруги Наталья и Александр нашли решение на поверхности: пора исследовать Синеокую. Сначала у их поездок не было особой цели, но затем появилась идея объехать все 118 районов страны.

На собственной машине пара с ребенком больше трех лет колесила по родным просторам. Tochka.by расспросила об их опыте, впечатлениях и планах на будущее.

Выпили 100 л чая и кофе на заправках

Декабрь 2020-го. Наталья, Александр и их пятилетняя дочь Мариша недавно переболели ковидом. Две недели взаперти дались нелегко, и после выздоровления семья с особым удовольствием навещала родственников из других областей.

Каждый раз выбирали новые маршруты. Так и не заметили, как осмотрели Минскую, затем – частично Гродненскую и Могилевскую области.

Семья быстро вошла во вкус и стала проводить большие выходные в трех-четырехдневных путешествиях. Конечно, такая возможность появлялась редко: намного чаще трип получался однодневным.

«Ездили, смотрели, фотографировали достопримечательности и возвращались. В таком темпе объехали всю Беларусь примерно за три года: начали в конце 2020-го и завершили на новогодних каникулах 2024-го в Столине. За это время Мариша подросла, а мы купили новую машину», – перечислила Наталья.

Наталья же была экскурсоводом.

«Мы подъезжали к какому-то городу, и муж говорил: «Наташа, расскажи что-нибудь интересное о городе». И я голосом диктора читала с телефона статьи. Было очень весело», – поделилась атмосферой семейных поездок Наталья.

Стандартное трехдневное путешествие получалось примерно на 1000–1200 км. Всего же семья проехала около 30 тыс. км. Это заняло в общей сложности 240 дней и вылилось в несколько тысяч литров бензина.

А еще как-то супруги подсчитали, что за все это время выпили 100 л чая и кофе на заправках.

Поездка с ребенком

Не каждый решается отправиться в автомобильное путешествие с маленьким ребенком. Но Мариша оказалась очень любознательной.

Характер у девочки очень подходящий для таких поездок: в новых городах малышка много ходила, проявляла интерес к происходящему, а в дороге чаще спала.

«Естественно, периодически она уставала. Тогда спасали детские площадки: мы заходили туда и старались немного поиграть. Потому что чаще всего в подобных ситуациях ребенку нужно внимание. В любом случае отдохнет и в машине», – поделилась Наталья.

Зато постоянные поездки научили девочку самостоятельности: некоторое время ее вещи собирала мама, а затем Мариша стала сама следить за своим чемоданчиком.

«Если ночевали в гостинице, то она в номер основательно заселялась: раскладывала всю одежду в шкафчик, развешивала на плечики, относила принадлежности в ванную», – с улыбкой рассказала Наталья.

Пара поделилась еще одним лайфхаком для путешествий с ребенком по Беларуси: для приемов пищи в маленьких городах лучше выбирать местные городские ресторанчики или столовые при предприятиях. Там довольно простая и привычная еда. За время путешествия ни один такой объект питания не подвел.

Одни на дороге с лопнувшим колесом

Завершающая трехлетний трип поездка у семьи получилась с приключениями. Дело было зимой. При выезде из Минска небо казалось чистым, не падало ни снежинки. Но чем дальше продвигались на юго-восток, тем больше усиливался снегопад.

«В Житковичах мы колесом попали в яму – боковой порез шины. На улице 2 января. Мы стояли на трассе – муж менял колесо, а я лихорадочно искала в интернете номера шиномонтажек. И все отвечали: «Приезжайте после праздников». Лишь один мастер согласился помочь. Оказывается, он и сам когда-то попадал в подобную ситуацию», – рассказала Наталья.

С клиентов мужчина лишнего не взял: рассчитал по совести. Попади семья в подобную ситуацию в Минске, заплатили бы в два–три раза больше.

Лучшие города по мнению супругов

Всей семьей наши герои влюбились в Пинск и его окрестности. Подкупают красота и спокойствие регионального городка. А еще там вкусно кормят, что тоже очень важно.

В Пинске находится одна из трех белорусских базилик – храмов, где может останавливаться папа римский во время визита в страну. Две другие – в Будславе и Гродно.

На Полесье семье попался очень хороший отель. Понравилась и пешеходная улица, а еще теплоход, с которого можно увидеть место впадения реки Пины в Припять.

Наталье приглянулась Малорита. И если с достопримечательностями там достаточно скромно, то с внешним видом все в порядке: маленький и очень аккуратный город с хорошим климатом. Малорита – самый южный райцентр страны, погода там приятнее, чем в остальной части Беларуси.

Александру понравился восток республики – город Хотимск. В нем установлено такое же колесо обозрения, как в Припяти.

Отметила пара и Браслав, Мядель, Полоцк, а также Миоры.

В соседнюю Дисну семья планировала приплыть на пароме. Но после весеннего половодья земля не успела полностью просохнуть, и машина рисковала забуксовать.

Поэтому пришлось делать крюк в 50 км, чтобы все-таки добраться до города, где живет двоюродная бабушка Натальи.

...А эти города оставили грустные впечатления

Более унылого вида, чем в Шарковщине, наши путешественники не видели. Но уточняют, что были там несколько лет назад, так что все могло измениться.

Если коротко: там стало немного веселее, но общий пейзаж все равно унылый. Особенно в пасмурные белорусские дни.

«Шарковщина попадает в региональную программу развития. Очень хочется, чтобы дали людям возможность пожить в красивом городе», – выразила веру в лучшее Наталья.

Пылевые клещи в гостиницах

Чаще всего семья останавливалась в гостиницах: как государственных, так и частных, иногда – в агроусадьбах. О последних двух вариантах у Натальи хорошее впечатление.

А вот к госгостиницам в небольших городах есть вопросы.

«Люди туда приезжают, возможно, не очень часто. Номера убирают после выселения, а перед заселением, скорее всего, нет. У Мариши аллергия на пылевого клеща, и после ночевки приходилось справляться с характерным насморком», – рассказала Наталья.

Небанальные достопримечательности

В стране абсолютное большинство архитектурных памятников – религиозные и замковые.

«Все любят Гродно, но немногие замечают красоту Витебска. А я бы сказала, что это два центра Беларуси с самым запоминающимся храмовым наследием. Только один – католический, а второй православный», – поделилась Наталья.

Помимо храмов, супруги в восторге от замков. По их словам, обязательны к посещению сооружения в Новогрудке, Лиде, Гродно, Любче, Белом Ковеле, Креве и Гольшанах.

Интересно будет посмотреть и на «пинскую костку» («трилинку») – шестигранную бетонную плитку, которой полностью выложена дорога. Покрытие изготавливалось из базальта и только затем заливалось бетоном.

«Трилинку» можно увидеть как в некоторых белорусских городах, так и на подъезде к ним. Ехать по ней немного необычно, но это лишь добавляет шарма путешествию, уверена пара.

К слову, сейчас Наталья и Александр вместе с Маришей планируют новую поездку. И при каждом удобном случае продолжают пополнять свой список увиденных белорусских достопримечательностей.

Так, супруги обязательно наведают море Геродота, которое образуется в результате разлива Припяти на Полесье. Говорят, вид тогда – просто шикарный, точно запомнится как взрослым, так и детям.