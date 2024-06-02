США протестируют ядерные ракеты, которые способны долететь до России 2 2.06.2024, 20:38

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Запуски состоятся 4 и 6 июня.

Как говорится в материале Командования космических сил, на 4 июня 2024 года с 12:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени запланирован первый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Еще один запуск будет проведен 6 июня с 12:01 по 06:01 по тихоокеанскому времени, пишет dialog.ua.

Дословно из заявления, обнародованного ведомством: «Первое испытание будет проведено с севера базы Ванденберг 4 июня текущего года с 12:01 до 06:01. Второй испытательный пуск будет осуществлен 6 июня. Место запуска и время аналогичны первому».

В материале издания говорится, что данные тестовые пуски Minuteman III, которые находятся на вооружении Минобороны Соединенных Штатов Америки с 1970-х годов, продемонстрируют, готовы ли ядерные силы Штатов обеспечить уверенность в эффективности, а также летальности национального ядерного сдерживания.

Как известно, ранее в феврале 2024-го пришлось отложить запланированный запуск из-за того, что на испытательном полигоне требовалось провести ремонтные работы.

«Этим летом уже был запланирован запуск, как следствие имело смысл провести их оба, пока весь персонал, который для этого нужен, будет на месте», - подчеркнул полковник Крис Круз, являющийся командиром 337-й испытательной и оценочной группы.

Примечательно, что американская сторона направила предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, а также преждевременно поставили в известность об этом власти Российской Федерации согласно двусторонним договоренностям.