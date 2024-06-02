закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские нацгвардейцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Харьковщине

  • 2.06.2024, 20:57
  • 1,698
Украинские нацгвардейцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Харьковщине

Горело долго и ярко.

Воины 2-го отдельного отряда Центра спецназа Национальной гвардии «Омега» на Харьковском направлении зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Поразить ящики с БК удалось с помощью FPV-дрона.

«Взрывное» видео 2 июня опубликовала пресс-служба Центра спецназначения «Омега», пишет obozrevatel.com.

«На Харьковском направлении «омеговцы» уничтожили полевой склад боеприпасов», – говорится в публикации.

Как отмечается, бойцы 2-го отдельного отряда Омеги провели аэроразведку, благодаря которой обнаружили в лесополосе ящики с БК.

Защитники Украины быстро подняли в воздух FPV-дрон, который поразил цель, образовав пожар.

«Горело долго и ярко!» – заявили нацгвардейцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин