Украинские нацгвардейцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Харьковщине 2.06.2024, 20:57

1,698

Горело долго и ярко.

Воины 2-го отдельного отряда Центра спецназа Национальной гвардии «Омега» на Харьковском направлении зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Поразить ящики с БК удалось с помощью FPV-дрона.

«Взрывное» видео 2 июня опубликовала пресс-служба Центра спецназначения «Омега», пишет obozrevatel.com.

«На Харьковском направлении «омеговцы» уничтожили полевой склад боеприпасов», – говорится в публикации.

Как отмечается, бойцы 2-го отдельного отряда Омеги провели аэроразведку, благодаря которой обнаружили в лесополосе ящики с БК.

Защитники Украины быстро подняли в воздух FPV-дрон, который поразил цель, образовав пожар.

«Горело долго и ярко!» – заявили нацгвардейцы.