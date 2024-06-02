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Включаются ли выходные дни и дни отпуска в профессиональный стаж белорусов?

  • 2.06.2024, 21:09
  • 2,004
Включаются ли выходные дни и дни отпуска в профессиональный стаж белорусов?

Ответ ФСЗН.

– С мая 2014 года тружусь на рабочем месте с особыми условиями труда по Списку № 2. Наниматель перечисляет за меня взносы на профессиональное пенсионное страхование. Включаются ли выходные дни и дни отпуска в профессиональный стаж? – поинтересовался гомельчанин, позвонив на горячую линию «В».

На вопрос ответила начальник Железнодорожного районного отдела Гомельского областного управления ФСЗН Елена Морозова:

– Профессиональный стаж – это продолжительность работы с особыми условиями труда и (или) занятие отдельными видами профессиональной деятельности застрахованного лица, в течение которой за него уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Профессиональный стаж формируется с 1 января 2009 года в соответствии с Законом от 05.01.2008 г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании».

Взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются за периоды непосредственной занятости работника в особых условиях труда. Также взносы уплачиваются за дни трудового отпуска (основного и дополнительного), государственные праздники, праздничные дни, объявленные нерабочими днями, выходные, в том числе по графику работы работника при условии, что они следовали непосредственно за периодом (днём), в котором человек выполнял работу в течение полного рабочего дня в особых условиях труда и подлежал профессиональному пенсионному страхованию. 

Выходные дни и дни трудового отпуска включаются в профессиональный стаж, если они следовали непосредственно за днём работы в особых условиях труда.

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