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Bloomberg: Швеция пойдет на радикальные шаги против российского газа

  • 2.06.2024, 21:21
  • 2,234
Bloomberg: Швеция пойдет на радикальные шаги против российского газа

Если Венгрия помешает введению европейских санкций.

Государства-члены ЕС в рамках готовящегося 14-го пакета санкций против РФ обсуждают возможность введения ограничительных мер по основным российским СПГ-проектам, а также планируют запретить использование европейских портов для реэкспорта поставок в третьи страны.

Для утверждения новых санкций необходимо согласие всех 27 членов ЕС, однако Венгрия выступает против этих предложений.

Власти Швеции, комментируя очередную попытку Будапешта подыграть Кремлю, заявили о готовности к самостоятельным санкциям против российского СПГ. Как рассказала глава Минэнерго страны Эбба Буш в кулуарах встречи министров в Брюсселе, в Стокгольме обсуждают возможность одностороннего блокирования импорта СПГ из РФ, если венгерская сторона помешает введению европейских ограничений, сообщает Bloomberg.

«Мы готовы действовать самостоятельно», - подчеркнула министр.

По ее словам, шведское правительство не будет ждать, если союзникам не удастся принять совместное решение по санкциям против российского СПГ.

Несмотря на то, что объемы поставок российской СПГ в Швецию невелики, намерения шведской стороны демонстрируют о растущем нетерпении членов ЕС к постоянным препятствиям со стороны Венгрии.

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