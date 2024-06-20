Южная Корея отреагировала на пакт Путина с Ким Чен Ыном 20.06.2024, 13:44

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Вопрос поставок оружия Украине будет пересмотрен.

Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны.

Об этом сообщает Yonhap News.

В официальном заявлении Сеул также осудил соглашение, подписанное Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заявив, что оно нарушает санкции Организации Объединенных Наций.

«Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества», - говорится в заявлении канцелярии президента.

В заявлении также говорится, что такое нарушение ухудшит отношения Сеула с Москвой.

Северная Корея и Россия возобновили соглашение, заключенное в эпоху холодной войны, когда Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне на этой неделе и согласились предоставить военную помощь, если они когда-либо подвергнуться нападению.

Южная Корея является одной из стран, которая не поставляет вооружение в Украину напрямую из-за законодательных ограничений.

Однако в 2023 году в Сеуле допустили расширение помощи Киеву, если Украина подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.