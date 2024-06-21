Ракета поразила казарму войсковой части ПВО РФ под Ейском

Ракета поразила казарму войсковой части ПВО РФ под Ейском2
- 21.06.2024, 15:31
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Новые подробности атаки на Краснодарский край.
В ночь на 21 июня в селе Воронцовка Краснодарского края России услышали взрывы. Предварительно, атакована казарма 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859), есть «трехсотые» среди военнослужащих страны-агрессора.
Telegram-канал ASTRA (со ссылкой на источники в экстренных службах региона) утром в пятницу написал о девяти раненых. Точные последствия операции устанавливаются.
Заявляется, что военный объект поразила неустановленная ракета.
«Здание казармы повреждено, ранены девять российских военнослужащих... Ни местные власти, ни минобороны о ракетной атаке на войсковую часть ПВО не сообщили», – отметили авторы поста.