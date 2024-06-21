В Гомеле с 16-го этажа выпала пенсионерка 1 21.06.2024, 21:15

Возможно, это суицид.

21 июня в Гомеле по улице Кожара случился трагический случай: с 16-го этажа выпала пожилая женщина, сообщают «Сильные новости».

По словам очевидцев, они услышали громкие крики на улице и стали непроизвольными свидетелями трагедии: женщина несколько минут стояла на балконе 16-го этажа, а затем прыгнула вниз. Она погибла.

Как сообщили соседи, у женщины был диагностирован рак последней стадии. На днях ее выписали из больницы.

В квартире женщина жила одна. Соседка погибшей сообщила также, что перед трагедией та передала ей свой мобильный телефон.