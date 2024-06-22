Силы обороны Украины уничтожают вражеские ДРГ даже на территории РФ 22.06.2024, 18:40

В ВСУ раскрыли интересные детали.

Российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проверять украинскую оборону на Сумщине.

Однако, Силы обороны Украины уничтожают врага в регионе и даже на территории РФ, сообщил спикер ОТГ «Северск» Вадим Мысник.

- Враг не оставляет попыток проверять нашу оборону и выявлять наши огневые позиции, но технические средства ведения войны нам позволяют своевременно выявлять такие группы и наносить поражения, в том числе на их территории, - подчеркнул спикер.

По его словам, лесные и болотистые местности на севере играют на руку врагу и создают определенные возможности для диверсантов. Несмотря на это, украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить проникновения россиян на свои территории.

Кроме того, Мысник добавил, что сейчас для врага затруднено использование техники, поскольку украинцы быстро и эффективно ее уничтожают. Для этого Силы обороны очень активно применяют воздушную разведку, в частности, беспилотные летательные аппараты, разведывательные и FPV-дроны. Также украинская оборона постоянно укрепляется.

- Оборона укрепляется постоянно, мы выявляем все стратегические направления, усиливаем их. И сейчас очень сложно врагу действовать в приграничной полосе, - отметил Мысник.