В Дагестане боевики убили семь силовиков 23.06.2024, 22:02

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В Махачкале и Дербенте продолжаются бои.

В Дагестане в ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли девять человек, семь из которых — силовики, сообщили в муфтияте республики.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что количество раненых полицейских — 23.

«Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь — правоохранители», — рассказали в муфтияте. Еще 25 человек пострадали.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову боевики перерезали горло.

В Махачкале и Дербенте продолжаются бои между силовиками и боевиками, введен режим контртеррористической операции.