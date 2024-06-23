закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дагестане боевики убили семь силовиков

  • 23.06.2024, 22:02
  • 6,316
В Дагестане боевики убили семь силовиков

В Махачкале и Дербенте продолжаются бои.

В Дагестане в ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли девять человек, семь из которых — силовики, сообщили в муфтияте республики.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что количество раненых полицейских — 23.

«Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь — правоохранители», — рассказали в муфтияте. Еще 25 человек пострадали.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову боевики перерезали горло.

В Махачкале и Дербенте продолжаются бои между силовиками и боевиками, введен режим контртеррористической операции.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский