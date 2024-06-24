закрыть
24 июня 2024, понедельник, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нападение на Дагестан: более 15 силовиков убито

  • 24.06.2024, 7:35
  • 13,282
Нападение на Дагестан: более 15 силовиков убито

В нападении участвовали сыновья главы ячейки «Единой России».

Более 15 сотрудников полиции погибли во время нападения боевиков на российский Дагестан. Шесть нападавших ликвидированы. Об этом сообщает глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам также погибли еще несколько гражданских, в том числе священнослужитель, отец Николай, проработавший более 40 лет в православном храме в Дербенте.

По данным муфтията республики пострадали 25 человек, также известно о раненом в селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района — полицейском. Среди нападавших были двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову боевики перерезали горло.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский