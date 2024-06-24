Нападение на Дагестан: более 15 силовиков убито 24.06.2024, 7:35

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В нападении участвовали сыновья главы ячейки «Единой России».

Более 15 сотрудников полиции погибли во время нападения боевиков на российский Дагестан. Шесть нападавших ликвидированы. Об этом сообщает глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам также погибли еще несколько гражданских, в том числе священнослужитель, отец Николай, проработавший более 40 лет в православном храме в Дербенте.

По данным муфтията республики пострадали 25 человек, также известно о раненом в селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района — полицейском. Среди нападавших были двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову боевики перерезали горло.