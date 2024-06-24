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ISW рассказал, кто может стоять за атакой на Дагестан

  • 24.06.2024, 8:18
  • 14,218
ISW рассказал, кто может стоять за атакой на Дагестан

Боевики опубликовали заявление.

Комплексную и скоординированную атаку на церкви, синагоги и правоохранительные структуры в Республике Дагестан 23 июня, вероятно, осуществила северокавказская ветвь Исламского государства (ИГ) под названием «Вилаят Кавказ».

Такую оценку событиям в Дагестане дали аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя нападение на православную церковь и две синагоги в Дербенте и Махачкале, где неизвестные открыли стрельбу.

Специалисты ISW подчеркивают, что 23 июня после начала этой атаки российский филиал Al-Azaim Media — ресурса организации «Вилаят Хорасан» (одна из ветвей Исламского Государства) — опубликовал заявление, в котором восхвалял «своих братьев с Кавказа» за то, что они продемонстрировали, на что способны.

При этом Аль-Азаим не взяла ответственность за само нападение, а упоминание о Кавказе убедительно свидетельствует о том, что именно «Вилаят Кавказ» несет ответственность за атаку, считают в ISW. Там также напоминают, Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, куда входит и РФ, специально предупреждала, что организация «Вилаят Кавказ» активизировалась после нападения «Вилаят Хорасан» на «Крокус Сити Холл» 22 марта, и усилила вербовку на Северном Кавказе с апреля 2024 года.

Аналитики Института изучения войны также подчеркивают, что российские власти с марта 2024 года пытались провести «вялую» антитеррористическую операцию на Северном Кавказе с целью борьбы с растущим влиянием Исламского государства и структур «Вилаят Кавказ». Однако усилия и реакция власти РФ после атаки на «Крокус Сити Холл» вместо этого была сосредоточена на безосновательном обвинении Украины и НАТО в нападении.

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