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И снова Дагестан

  • Александр Баунов
  • 24.06.2024, 9:36
  • 6,078
И снова Дагестан

Российский режим теряет контроль.

Один теракт в Крокусе пропаганда могла попытаться натянуть на Америку через Украину, она этим и занималась. Но серия терактов — с захватом исламистами заложников в сизо и теперь убийством священника, атаками на церковь и синагогу, классическим для Кавказа нападением на силовиков и перестрелкой в городах в духе 90-х и ранних 2000-х, когда никакой украинской войны не было, а отношения с Западом были хорошими, укладывается в схему единого врага очень плохо.

Конечно, с логикой не обязательно церемониться. Буквально вчера в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны гражданам России сообщили, что 22 июня 1941 года на них, и исключительно на них (а не на тех же украинцев, например) напал коллективный Запад,. По сравнению с Гитлером записать за Украиной и Америкой игиловцев не такой уж смертельный номер.

Пропаганда в таких случаях прибегает к созданию службы единого врага. Есть вообще враг, он один, а уж в каком облике он выступает — это все его манифестации, разные проявления. Так поступали и другие диктатуры. Разными проявлениями единого врага в мире Франсиско Франко были либералы, коммунисты, масоны, большевики, британские лейбористы, баскские террористы, европейские правительства, каталонские националисты, собственная оппозиция. Между всеми ними в реальности было мало общего, но в мире пропаганды они были частью единого антииспанского заговора, но все были помечены как варианты единого врага.

Как ни странно, служба единого врага работает. На вопросы о теракте в концертном зале многие в Москве пожимали плечами и выдавали обобщенное «на войне как на войне». Ну ясно же, что раз идет война, то все, что похоже на войну, то есть всё, где есть стрельба, взрывы и погибшие, та самая война и есть.

Если тут обнаруживается связь с западом, то она вот какая. Украинская война затруднила, свела к минимуму общение западных и российских спецслужб, которые до этого почти три десятилетия обменивались информацией о радикальных исламистах. Связи, видимо: были оборваны, а доверие утрачено настолько, что непубличные и публичные западные сигналы о подготовке теракта в Москве были восприняты как попытка запугать и внести хаос накануне президентских выборов. Ну и вообще сложно себе представить в современной России действие, основанное на информации переданной с Запада, он же часть «единого врага». Хуже того, отдельные российские спикеры в желании запомниться начальству ниже других порванной на груди рубахой выступили с умозаключением: кто предупредил, тот, значит, знал заранее, а значит организовал. Ну мы же все помним, что нападение Германии на Советский Союз 22 июня организовал предупредивший о нем (да еще и не идеально точно) разведчик Зорге.

В том, что происходит на Кавказе, виден скорее, очередной эпизод утраты российским режимом контроля в разных точках — неожиданные для него самого. При том, что война вроде бы упрочила и консолидировала режим. Самые опасные из этих эпизодов — мятеж Пригожина, пропущенный теракт в Москве и погром аэропорта в Махачкале. И снова Дагестан.

Большой теракт в Москве, захват регионального аэропорта, классические, в духе 90-х и ранних 2000-х нападения на силовиков, учреждения и символически важные объекты на Кавказе не обрушат режим. Но дурную цикличность, возвращение к чему-то, от чего, казалось, давно ушли, невозможно не заметить.

Главная причина, видимо, одна. Хотя военные практики создают впечатление укрепившегося государственного каркаса, упрочения сигнальных и исполнительских цепочек, в действительности может происходить противоположное. Разрушена и радикально перекошена во многих местах складывавшаяся десятилетиями система управления мирного времени. Однако обрушив мирную управленческую реальность на одних участках, трудно удерживать ее на других, она и там посыплется. Отсюда концентрация небывалых или забытых событий. Сил тем, кто от этого невинно пострадал и страдает прямо сейчас.

Александр Баунов, Telegram

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