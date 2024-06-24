Бойня в Дагестане: что известно на данный момент 24.06.2024, 10:54

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Аналитики рассказали, кто может стоять за атакой.

При нападении боевиков, совершенном 23 июня на Дагестан, погибли более 15 российских полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро нападавших убиты.

В Дербенте и Махачкале боевики вечером 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. Кроме того, в селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района.

Среди нападавших — дети местной элиты и боец ММА

По данным властей, среди нападавших — двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района, руководителя местной ячейки «Единой России» Магомеда Омарова. Чиновник задержан.

Одним из боевиков, которого ликвидировали российские силовики в Дагестане, может быть боец ММА Гаджимурад Кагиров.

Как написал Telegram-канал Mash, Кагиров мог быть одним из боевиков, ликвидированных в Дербенте. Отмечается, что спортсмен — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Кагиров также является мастером спорта по вольной борьбе.

Кто мог напасть на Дагестан?

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что атаку на Дагестан, вероятно, осуществила северокавказская ветвь Исламского государства (ИГ) под названием «Вилаят Кавказ».

Специалисты ISW подчеркивают, что 23 июня после начала этой атаки российский филиал Al-Azaim Media — ресурса организации «Вилаят Хорасан» (одна из ветвей Исламского Государства) — опубликовал заявление, в котором восхвалял «своих братьев с Кавказа» за то, что они продемонстрировали, на что способны.

При этом Аль-Азаим не взяла ответственность за само нападение, а упоминание о Кавказе убедительно свидетельствует о том, что именно «Вилаят Кавказ» несет ответственность за атаку, считают в ISW. Там также напоминают, Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, куда входит и РФ, специально предупреждала, что организация «Вилаят Кавказ» активизировалась после нападения «Вилаят Хорасан» на «Крокус Сити Холл» 22 марта, и усилила вербовку на Северном Кавказе с апреля 2024 года.

Аналитики Института изучения войны также подчеркивают, что российские власти с марта 2024 года пытались провести «вялую» антитеррористическую операцию на Северном Кавказе с целью борьбы с растущим влиянием Исламского государства и структур «Вилаят Кавказ». Однако усилия и реакция власти РФ после атаки на «Крокус Сити Холл» вместо этого была сосредоточена на безосновательном обвинении Украины и НАТО в нападении.

Россия теряет контроль над Кавказом

Российский эксперт Александр Баунов считает, что российский режим теряет контроль в самых разных точках — неожиданных для него самого:

— При том, что война вроде бы упрочила и консолидировала режим. Самые опасные из этих эпизодов — мятеж Пригожина, пропущенный теракт в Москве и погром аэропорта в Махачкале. И снова Дагестан.

Большой теракт в Москве, захват регионального аэропорта, классические, в духе 90-х и ранних 2000-х нападения на силовиков, учреждения и символически важные объекты на Кавказе не обрушат режим. Но дурную цикличность, возвращение к чему-то, от чего, казалось, давно ушли, невозможно не заметить.

Эксперт видит главную причину этих событий:

— Хотя военные практики создают впечатление укрепившегося государственного каркаса, упрочения сигнальных и исполнительских цепочек, в действительности может происходить противоположное. Разрушена и радикально перекошена во многих местах складывавшаяся десятилетиями система управления мирного времени. Однако обрушив мирную управленческую реальность на одних участках, трудно удерживать ее на других, она и там посыплется. Отсюда концентрация небывалых или забытых событий. Сил тем, кто от этого невинно пострадал и страдает прямо сейчас.