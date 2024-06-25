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Дания первой в Европе ввела налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве

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  • 25.06.2024, 21:31
Дания первой в Европе ввела налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве

Страна является одним из лидеров экспорта свинины и молочных продуктов в мире.

Правительство Дании введет первый в Европе налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве. Договоренности удалось достичь после пятимесячных переговоров с фермерскими и природоохранными группами, сообщила министр экономики Стефани Лозе.

Это соглашение, по его словам, «станет основой для исторической реорганизации и реструктуризации земель и производства продуктов питания в Дании».

С 2030 года фермерам придется платить 120 датских крон (16 евро) за метрическую тонну эквивалента выброшенного углекислого газа, а с 2035 года эта сумма увеличится до 300 крон (40 евро), пишет Politico.

Правительство также выделит 5,3 млрд евро на восстановление лесов на 250 000 га сельскохозяйственных земель к 2045 году, отведет 140 000 низменностей к 2030 году и выкупит некоторые фермы для сокращения выбросов азота.

Дания является одним из лидеров по экспорту свинины и молочных продуктов в мире. По прогнозам, к 2030 году на сельское хозяйство придется 46% выбросов.

Пять ассоциаций теперь призывают парламент одобрить соглашение, которое должно быть рассмотрено и принято после летних каникул.

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