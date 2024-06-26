В Махачкале снова произошла стрельба 26.06.2024, 1:00

На улицах — силовики с автоматами.

В столице Дагестана снова произошла стрельба, сообщили телеграм-каналы Baza и Astra.

Последний передал, что на улицах города — силовики с автоматами. Дороги перекрыты.

По данным Shot, в городе введен план «Перехват» — разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику ППС. Источник канала уточнил, что один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную ладу приору, внутри которой были два человека, одетых во все черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.

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