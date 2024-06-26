закрыть
26 июня 2024, среда, 1:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Махачкале снова произошла стрельба

  • 26.06.2024, 1:00
В Махачкале снова произошла стрельба

На улицах — силовики с автоматами.

В столице Дагестана снова произошла стрельба, сообщили телеграм-каналы Baza и Astra.

Последний передал, что на улицах города — силовики с автоматами. Дороги перекрыты.

По данным Shot, в городе введен план «Перехват» — разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику ППС. Источник канала уточнил, что один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную ладу приору, внутри которой были два человека, одетых во все черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский