Самозванец боится закрытия границы с Польшей 4 26.06.2024, 8:20

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Последствия будут масштабными.

Польша предупредила, что рассматривает возможность закрыть остаток переходов на границе с Беларусью. Официальный Минск отреагировал – из заявлений следует, что белорусские власти не заинтересованы в полной блокаде границы, пишет nashaniva.com.

От предложения открыть «Бобровники» к мыслям о полном закрытии границы один шаг

За последние месяцы риторика польской стороны касательно границы с Беларусью изменилась на 180 градусов. Месяц назад польский премьер Дональд Туск заявлял, что Польша может возобновить работу пограничного пункта «Бобровники» («Берестовица»).

«В ближайшее время рассмотрим возможность открытия пограничного перехода «Бобровники» для пассажиропотока. Я полностью поддерживаю это!» — говорил Туск 25 мая.

Не прошло и месяца, как 22 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность закрыть оставшиеся переходы на границе с Беларусью.

На радикальную смену позиции явно повлиял тот факт, что через несколько дней после предложения возобновить работу «Бобровников» польские пограничники получили травмы, пытаясь пресечь попытки группы мигрантов прорваться через границу.

Один польский солдат, раненный мигрантом на белорусской границе, позже скончался.

По словам министра иностранных дел Польши, на призыв найти и выдать убийцу пограничника Беларусь ответила обвинениями. Однако после того как Польша пригрозила полностью закрыть движение через границу, риторика Минска изменилась.

Почему для властей это больной вопрос

Заявление министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника свидетельствует о том, что режим не хочет доводить ситуацию до полного закрытия границы.

«В этих условиях единственный путь деэскалации — это путь к диалогу. Если Польша к этому готова, хотя бы по вопросам приграничного сотрудничества, сотрудничества, которое свернуто по инициативе польской стороны и других европейских партнеров, то мы готовы эти темы обсуждать. Но, безусловно, на равноправной и взаимоуважительной основе», — говорил Алейник.

Хотя не обошлось и без упреков в польскую сторону.

Из реакции официального Минска можно понять, что для властей вопрос закрытия границы с Польшей болезненный.

Дело в том, что именно «Козловичи» являются основными воротами для доставки грузов в обе стороны.

Два литовских и один латвийские пункты пропуска вместе взятые пропускают через себя намного меньше грузовиков, чем один польский.

Так, по состоянию на 24 июня, через «Козловичи» проехало 773 фуры в одну сторону.

В то же время через «Бенякони» — 98, «Каменный Лог» — 49, «Григорьевщину» — 63. Итого — 210 большегрузов. Это в 3,7 раза меньше, чем через единственный действующий грузовой пункт пропуска на белорусско-польской границе.

Поэтому, если Польша решит его закрыть, и без того сложная ситуация с доставкой грузов может заиметь катастрофические масштабы.

В таком случае грузовикам придется проводить в очередях уже не недели, а месяцы. Это, в свою очередь, сильно скажется на стоимости доставки, как это уже происходило после закрытия других пунктов пропуска.

Экономика требует открытых границ

Эксперт BEROC Анастасия Лузгина отмечает, что полное закрытие движения грузов и пассажиров через белорусско-польскую границу будет ощутимым для нашей экономики.

«Несмотря на то, что Беларусь уже потеряла прежние позиции как транзитная страна, грузы идут как из Европы, так и в Европу. Возможное закрытие всех пунктов пропуска на границе с Польшей отразится на объемах торговли, поскольку на оставшихся пунктах пропуска будет коллапс», — считает экономист.

Также могут пострадать предприятия, которым необходимы различные компоненты, сырье, оборудование, поставляемые из Европы. Это может привести не только к удорожанию конечного продукта, но и к снижению его качества, а где-то, возможно, и сокращению производства.

«Из-за отсутствия физической возможности принять и отправить грузы предприятиям, которые еще работают с Европой, придется переориентироваться на Россию и страны Азии», — отмечает экономист.

Также от закрытия границ сильно пострадает транспортный сектор — как грузовой, так и пассажирский. Автобусы и маршрутки в Европу будут вынуждены сокращать количество поездок.

Ситуация затронет и так называемый пограничный бизнес, который в Бресте все еще достаточно активен.

Визит Дуды в Китай и вопрос границы

Президент Польши Анджей Дуда на недавней встрече с Си Цзиньпином затронул тему кризиса на границе с Беларусью.

«Китай надеется, что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и решать проблему путем консультаций, чтобы избежать эскалации напряженности», — отметили в китайском МИД.

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