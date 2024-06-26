Переполох со стрельбой в столице Дагестана показали на видео 26.06.2024, 8:40

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Что произошло?

26 июня в Махачкале снова было неспокойно: местные жители утверждали, что слышали не менее пяти выстрелов. На улицах столицы Дагестана были замечены группы вооруженных спецназовцев и полицейских. Так, силовики оцепили периметр вдоль больницы «Госпиталь ветеранов» на Университетской площади, где якобы пытались задержать двух вооруженных людей, стрелявших по полицейскому, передает dialog.ua.

На записи стрельбы не зафиксировано, заметны только автомобили полиции и спецназа, множество людей в форме и с оружием; слышны команды гражданским «зайти в здание».

РосСМИ сначала сообщали о введении плана «Перехват», затем опровергли эту информацию. В МВД Дагестана подтвердили только то, что поступило сообщение о «вооруженном человеке, но оно не подтвердилось».

Ситуацию прояснили в Telegram-канале «Эхо Дагестана», выложив видео задержания группы лиц на улице Коркмасова. Позже СМИ заявили, что вызов правоохранителей действительно оказался ложным, более того, - результатом шутки.

26 июня в Telegram-канале «Эхо Дагестана» опубликовали видео признания якобы того самого «шутника», предположительно, задержанного на улице Коркмасова.

Мужчина на записи - некий Магомедов М., он уверяет, что около 22:00 25 июня вышел из автомобиля с друзьями, подошел к 17-летней девушке и ее подруге, сидевшим на скамейке возле кафе. Решив «подшутить», Магомедов М. заявил незнакомкам, что сейчас «тут будет стрельба», посоветовав им ретироваться. Сбежавшие девушки и позвонили в полицию.

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