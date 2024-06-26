закрыть
26 июня 2024, среда, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пророчество Путина о самом себе

1
  • Андрей Зубов
  • 26.06.2024, 11:51
  • 3,918
Пророчество Путина о самом себе
Андрей Зубов

Открытым остается только один вопрос

В январе 2000 года исполняющий обязанности президента России заявил:

«History proves that all dictatorships, all authoritarian forms of government are transient. Only democratic systems are not transient. Whatever the shortcomings, mankind has not devised anything superior».

Эти слова я привожу на английском, чтобы не исказить их обратным переводом. Слова знаменательные. Молодой преемник говорит вполне в духе «лихих 90-х» и, по сути, верно. Тогда эти слова для него значили не больше, чем 15 — ю годами ранее «Коммунистический манифест» в верности которому он клялся, вступая в КПСС.

Но вот беда — о «призраке коммунизма» Маркс и Энгельс писали от «ветра головы своея», ничего из предсказанного в нем не сбылось — исчезновение семьи, частной собственности, государства, денег не произошло. Манифест 1848 года на проверку временем оказался просто трепом.

А слова, в верности которым клялся Путин в январе 2000-го — истина в намного большей степени, чем он подозревал. И открытым остается только один вопрос — когда исторические судьбы русским тираном провозглашенные в пору его политической юности, сбудутся над ним самим.

Ведь самые верные пророчества человек объявляет сам о себе, хотя часто и не подозревает об этом — «от глаголов уст своих и осудишься, и оправдаешься» [Мф. 12:37]

Андрей Зубов, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников