Пророчество Путина о самом себе

Пророчество Путина о самом себе1
- Андрей Зубов
- 26.06.2024, 11:51
- 3,918
Открытым остается только один вопрос
В январе 2000 года исполняющий обязанности президента России заявил:
«History proves that all dictatorships, all authoritarian forms of government are transient. Only democratic systems are not transient. Whatever the shortcomings, mankind has not devised anything superior».
Эти слова я привожу на английском, чтобы не исказить их обратным переводом. Слова знаменательные. Молодой преемник говорит вполне в духе «лихих 90-х» и, по сути, верно. Тогда эти слова для него значили не больше, чем 15 — ю годами ранее «Коммунистический манифест» в верности которому он клялся, вступая в КПСС.
Но вот беда — о «призраке коммунизма» Маркс и Энгельс писали от «ветра головы своея», ничего из предсказанного в нем не сбылось — исчезновение семьи, частной собственности, государства, денег не произошло. Манифест 1848 года на проверку временем оказался просто трепом.
А слова, в верности которым клялся Путин в январе 2000-го — истина в намного большей степени, чем он подозревал. И открытым остается только один вопрос — когда исторические судьбы русским тираном провозглашенные в пору его политической юности, сбудутся над ним самим.
Ведь самые верные пророчества человек объявляет сам о себе, хотя часто и не подозревает об этом — «от глаголов уст своих и осудишься, и оправдаешься» [Мф. 12:37]
Андрей Зубов, «Фейсбук»