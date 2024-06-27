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В Украину прибыла крупная партия танков и Patriot

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  • 27.06.2024, 7:48
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В Украину прибыла крупная партия танков и Patriot

Из Испании.

Киев получил крупную партию вооружения от еще одной страны-союзницы - Испании. В пакет военной помощи вошло то, в чем сейчас больше всего нуждаются Силы обороны Украины.

Об этом сообщило испанское издание El Mundo, ссылаясь на источники в правительстве.

Сообщается, что вооружение прибыло в Украину на минувшей неделе, 21 июня.

Среди оружия, переданного испанцами, есть ракеты к американским зенитным комплексам Patriot. В них остро нуждаются украинцы для перехвата российских ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о достигнутых договоренностях с Мадридом по поводу усиления украинской ПВО, однако детали до сих пор держатся в секрете.

Помимо ракет Patriot, в пакет военной помощи вошли танки Leopard 2A4, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, глушилки для беспилотников, системы слежения, турели с дистанционным вооружением и прочее.

Это уже вторая поставка вооружения испанцами Украине в нынешнем месяце.

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