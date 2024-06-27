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Зеленский в Брюсселе: Белорусы — европейская нация

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  • 27.06.2024, 16:49
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Зеленский в Брюсселе: Белорусы — европейская нация

Место нашей страны — в ЕС.

Беларусь должна начать переговоры о вступлении в Евросоюз после освобождения от де-факто российской оккупации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 июня во время своего выступления на открытии заседания саммита ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, которые состоялись 25 июня в Люксембурге, а также поздравил Молдову, которая также получила согласие ЕС и начала вступительные переговоры.

— Я убежден, что каждая европейская нация, разделяющая общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это справедливо для Украины. Это верно для Молдовы, Балкан, Грузии. Я уверен, что момент Грузии наступит, и я уверен, что будут приняты решения относительно Беларуси, потому что это тоже европейская нация, которая в будущем должна быть в объединенной Европе, — заявил Зеленский.

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