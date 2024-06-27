На высшие посты в руководстве ЕС предложили политиков, которые не понравятся Путину 27.06.2024, 17:33

Кто претендует на должности.

В Брюсселе начался саммит руководителей стран Европейского союза, где им представили кандидатов на три главных поста в исполнительной власти блока. Двое из них проявили себя как жесткие критики политики Владимира Путина, активные сторонники противостояния России и оказания военной поддержки Украине, пишет The Moscow Times.

Переговорщики от трех ведущих центристских партий Европарламента согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (на второй срок), бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты – на пост председателя Европейского совета, а действующего премьер-министра Эстонии Каи Каллас – на пост руководителя европейской дипломатии.

«Мы достигли политического понимания между этими тремя партиями, – заявил на саммите канцлер Германии Олаф Шольц. – Мы внимательно и честно обсудим это друг с другом... Европейский совет и страны – члены союза должны мудро сделать предложение, которое найдет поддержку у большинства членов Европарламента».

Сейчас пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности занимает Жозеп Боррель, также не отличающийся сентиментальностью по отношению к России. Он, в частности, предложил план по использованию доходов от замороженных валютных резервов ЦБ РФ, а в последнее время боролся с Венгрией, которая блокирует инициативы по выделению средств на военную помощь Украине. Но позиция Каллас отличается особой жесткостью, и она является деятельным сторонником поддержки Украины. В частности, в январе она вместе с четырьмя другими лидерами ЕС призвала другие страны блока активизировать усилия по вооружению Украины и финансированию скорейших поставок боеприпасов.

Среди стран НАТО Эстония тратит на оборону 3,43% ВВП (второе место в альянсе после Польши). По данным Кильского института мировой экономики, в относительном выражении Эстония занимает 1-е место по совокупной финансовой помощи Украине и 2-е – по военной (1,64% и 1,47% ВВП соответственно).

Российские власти платят Каллас взаимностью: МВД объявило ее в розыск (с главой другого государства такое было сделано впервые) – предположительно по делу об уничтожении памятников советским воинам. Косвенно это подтвердила представитель МИД Мария Захарова, заявившая, что «за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

Каллас на это ответила: «На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился».

Страны НАТО не решились выдвигать Каллас на пост генерального секретаря из-за ее слишком жесткой позиции по отношению к России (им в итоге стал премьер Нидерландов Марк Рютте), аналогичные возражения поначалу высказывались и при рассмотрении ее кандидатуры на пост главы европейской дипломатии, сообщает Euronews.

Фон дер Ляйен после начала развязанной Путиным войны была в Киеве шесть раз. «Украина может положиться на нас. Мы будем вместе с Украиной столько, сколько потребуется. Россия удваивает свою военную агрессию, и наша задача – удвоить нашу поддержку Украине», – говорила она весной, отмечая, что ЕС выделил на различные виды помощи пострадавшей от агрессии стране почти 100 млрд евро. Под руководством фон дер Ляйен ЕС принял 14 пакетов санкций против России и на этой неделе начал официальные переговоры о вступлении в союз Украины и Молдовы.

Выдвижением ее кандидатуры на второй срок не очень довольна премьер-министр Италии Джорджа Мелони – точнее, ей не понравилось, что ее и правую партию, которая в результате последних выборов станет третьей по численности в Европарламенте, не позвали на обсуждение кандидатур. Об этом Politico рассказал знакомый с ситуацией чиновник. Впрочем, по его словам, представитель Италии получит очень высокую должность в Еврокомиссии, и «теперь, когда кандидатуры согласованы, они должны легко пройти через Европейский совет» – высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран союза.

Возглавить же работу Европейского совета предложено бывшему португальскому премьеру Коште. В ноябре 2023 г. он ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Но впоследствии оказалось, что его имя по ошибке попало в подготовленную прокуратурой стенограмму перехвата телефонного разговора сотрудников одной компании – как имя чиновника, который поможет уладить формальности по проектам.

«Я жду некоторой дискуссии, но три центристских политических семьи пришли к соглашению [по трем кандидатурам], – заявил на саммите Рютте. – Думаю, итог будет таким, но, конечно, мы еще должны посмотреть».

В случае одобрения кандидатур лидерами стран ЕС по ним должно будет состояться голосование в Европарламенте.

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