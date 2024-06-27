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Лукашенко вернул в администрацию чиновницу, которая его опозорила

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  • 27.06.2024, 17:53
  • 10,348
Лукашенко вернул в администрацию чиновницу, которая его опозорила

С кадрами действительно все плохо.

Лукашенко вернул в свое окружение Наталью Петкевич. Теперь она первый заместитель главы администрации диктатора.

Долгое время Петкевич занимала должность помощницы Лукашенко. Лишилась она поста после позорного для правителя пранка.

Как сообщал Charter97.org, в июне 2014 года пранкер Вован (Владимир Кузнецов) дозвонился Александру Лукашенко от имени сына бежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как следует из аудиозаписи телефонного разговора, речь шла о предоставлении Януковичу убежища в Беларуси. За помощь пранкер от имени Януковича предложил Лукашенко золотой батон.

Политический контекст беседы-шутки нанес тогда ущерб репутации узурпатора. Пранкер напрямую связался с Лукашенко через его помощницу, голос которой был чрезвычайно похож на голос Петкевич.

Charter97.org · Лукашенко стал жертвой розыгрыша?

По факту розыгрыша диктатор велел найти и наказать разыгравшего его хулигана. При этом он потребовал отправить его «на заготовку кормов». Лукашенко предупредил тогда подчиненных, что если этого не произойдет, то на полевые работы отправятся главы КГБ и его администрации. После розыгрыша Лукашенко уволил Петкевич.

Впрочем, кадровый голод — не тетка. Приходится возвращать в обойму даже таких чиновников.

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