Лукашенко ищет предлог для нападения на Украину? 30 29.06.2024, 12:45

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Замкомандующего ССО заявил о «проходах для ДРГ» на украинско-белорусской границе

В ССО ВС Беларуси заявляют о «нарастании напряженности» на границе с Украиной и утверждают, что «нашу страну хотят втянуть в войну».

«У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — утверждает заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич.

По его словам, Украина стягивают к белорусской границе «большое количество личного состава». Он заявляет, что «в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы», которые, по его мнению, предназначены для ДРГ.

«Они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты. Кроме того, мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию», — заявил идеолог.

Он заверил, что «подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь».

Напомним, накануне в Госпогранкомитете заявляли о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда «Русского добровольческого корпуса», разведывательных полетах украинских беспилотников вдоль границы с Беларусью и найденном на этом же направлении тайнике «с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств».

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