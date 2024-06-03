Бывший вице-канцлер Германии призвал «сокрушить» РФ, как и СССР 3.06.2024, 2:51

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Зигмар Габриэль

Запад должен реагировать совершенно по-другому.

Бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал «сокрушить Россию, как когда-то Советский Союз».

Как пишет издание Bild, с такими словами политик выступил на телевидении. Также он рассказал, почему союзники по НАТО по-разному оценивают предоставление Украине оружия и возможности его использования.

«Есть разница между Макроном с одной стороны и Шольцем и частью американцев с другой. Она во взгляде на эту войну», - высказал мнение немецкий политик.

«Должны ли мы опасаться его эскалации и возможности оказаться в ситуации 1914 года, когда в итоге наступит большая война? Или это, скорее, ситуация 1938 года? Так, по-моему, думает Макрон», - сказал Габриэль.

Он добавил, что если Путин победит, неважно, на поле боя, или за столом переговоров, это лишь увеличит его аппетит и он продолжит.

«Макрон прав. Мы видим, что уже сейчас РФ пытается противостоять Западу во многих других регионах. Я считаю, что этот конфликт гораздо больше, чем просто Украина. Поэтому мы должны реагировать совершенно по-другому, не только военным путем. Мы должны сокрушить россиян, как это когда-то получилось с Советским Союзом. То есть технологически, политически», - подчеркнул Габриэль.