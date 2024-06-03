Назван продукт, который категорически нельзя запивать кофе 3.06.2024, 3:34

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Развенчан миф об идеальном утреннем перекусе.

Многие считают, что чашка кофе и горсть орехов, например, кешью, являются идеальным перекусом. Кофе заряжает энергией благодаря кофеину, а орехи — благодаря содержанию меди и полезных жиров.

Об этом пишет Healthdigest.

Хотя кофе и кешью имеют свои преимущества для здоровья, одновременное их употребление может мешать усвоению одного из наиболее важных питательных веществ, содержащихся в кешью.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 граммах кешью содержится 6,68 миллиграмма железа. Железо играет ключевую роль в кровеносной системе, обеспечивая мышцы и органы кислородом. Однако кофе может препятствовать усвоению железа, в зависимости от времени его употребления, сообщает Научно-консультативный комитет по питанию Великобритании (SACN).

Клиническое исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 1983 году, показало, что у участников с нормальным уровнем железа усвоение этого микроэлемента снижалось на 39%, если они пили кофе вместе с едой (например, с гамбургером). Но этот эффект не наблюдался, если кофе пили за час до еды. Однако даже при употреблении кофе через час после еды усвоение железа также уменьшалось.

Исследование также выявило, что одновременное употребление чая с гамбургером снижало усвоение железа еще больше — на 64%.

Почему кофе мешает усвоению железа?

Хотя кофеин частично объясняет это явление, так как он слегка влияет на усвоение железа, основной причиной являются полифенолы, содержащиеся в кофе. Они связываются с железом в кишечнике, не позволяя ему попасть в кровь, и оно выводится из организма.

Эти выводы особенно важны для людей, подверженных риску дефицита железа: детей, женщин репродуктивного возраста и некоторых пожилых людей. Одним из способов защиты может стать раздельное употребление кофе и продуктов, богатых железом, а также сочетание таких продуктов с теми, которые способствуют усвоению железа.