В каком виде страны НАТО могут перебросить в Украину войска: дан однозначный ответ 3.06.2024, 5:17

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Такие операции уже проводились неоднократно.

Говоря об отправке в Украину своих военных, некоторые страны НАТО имеют в виду переброску сил и средств под эгидой отдельного европейского объединения, а не Альянса, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

В интервью «Главреду» он отметил, что у стран НАТО по этому поводу нет четкой позиции - кто-то «за», кто-то сомневается, а кто-то, например Венгрия, вообще осуждает.

«Это не будет операцией под эгидой НАТО, а, например, операцией французских или польских вооруженных сил. Или как сейчас говорят: «коалиции желающих», то есть тех стран, которые добровольно согласятся участвовать в этой операции. НАТО не будет участником этого процесса как такового, и как организация будет держаться в стороне», - уверен Горбач.

Он напомнил, что такие операции уже проводились неоднократно, в том числе операция США в Ираке, которая не привлекла другие силы НАТО по статье 5.

Также статью 5 НАТО «не активирует» любой удар российских оккупантов по западным войскам в Украине. А вот удар РФ по территории страны НАТО угрожает перерасти в войну непосредственно при участии Альянса.