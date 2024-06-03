Монгольские СМИ обсуждают арест Лукашенко 7 3.06.2024, 7:38

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Монголия подписала Римский статут МУС.

Лукашенко находится с визитом в Монголии. Белорусский диктатор прилетел в эту страну 1 июня. Бывший президент и премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал власти страны арестовать Лукашенко. Местные СМИ обсуждают арест белорусского правителя.

«Международный уголовный суд пока не выдал ордер на арест Лукашенко. Ордер на арест был выдан Путину и российскому уполномоченному по правам ребенка Марии Львове-Беловой.

124 страны-участницы Международного уголовного суда обязаны арестовать Путина и Львову, если они ступят на их территорию. Монголия является членом МУС.

В случае с Лукашенко Европейский парламент в сентябре прошлого года призвал выдать ордер на его арест за то, что он несет прямую ответственность за содействие российской войне с неоправданной агрессией и разрушения, вызванные в Украине», — пишет местное издание eguur.mn.