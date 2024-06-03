Украинские дроны атаковали НПЗ «Лукойла» в Коми 5 3.06.2024, 7:46

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До границы с Украиной от предприятия — 1800 километров.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода «Лукойл». Затем министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших, пишет liga.net.

По данным местных Telegram-каналов, перед возгоранием было слышно несколько взрывов. Двое россиян погибли от отравления газом и ожогов, еще трое получили ранения в результате инцидента, утверждают российские власти.

По версии российской пропаганды, произошла разгерметизация в резервуарном парке «Лукойл-Ухтанефтепереработка». До границы с Украиной отсюда около 1800 км.