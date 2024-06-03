Российская армия поставила абсолютный рекорд по потерям 1 3.06.2024, 7:53

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Побит рекорд Авдеевки.

В мае 2024 года командование российских оккупантов предприняло дерзкую и недостаточно подготовленную рейдовую операцию в Харьковской области. При этом на остальных участках фронта степень давления и интенсивности боев россияне не снижали, а даже наращивали – особенно на Покровском и Краматорском направлениях. Это привело к резкому росту потерь оккупационных войск и установлению целого ряда абсолютных рекордов.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Потери личного состава

В мае российские оккупационные войска потеряли рекордное количество людей – 38 940. Это абсолютный рекордный показатель потерь личного состава РОВ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ранее рекордный показатель был зафиксирован в декабре 2023 г. (в самый разгар наступления на г. Авдеевка Донецкой области) – 29 970, а также в феврале 2024 г. – 28 450 (в период завершающей фазы боев за Авдеевку).

Майский абсолютный рекорд обусловлен тем, что к двум эпицентрам столкновений – Часов Яр и Покровское направление (северо-запад Авдеевки) – добавилась харьковская мясорубка. Она настолько перемолола российскую группировку, что без сколько-нибудь существенных результатов рейда оккупанты очень быстро взяли оперативную паузу для пополнения ресурсов.

В целом прогнозируемый мною в декабре 2023 года план стратегии Сил обороны Украины ведения боевых действий на 2024 г. продолжает осуществляться, а именно – преимущественно оборона с истощением врага высокими потерями. В мае эта фаза войны на истощение себя проявила ярчайшим образом, но отмечу – это еще не предел.

Потери танков

В мае РОВ (российская оккупационная армия) потеряли 428 танков – это второй результат потерь за весь период полномасштабной войны. Стоит отметить, что у военно-промышленного комплекса РФ есть возможность в среднем в месяц отправлять в зону боевых действий 350-400 основных боевых танков. Это преимущественно восстановленные и по возможности модернизированные после хранения танки, а также поврежденные в боях и прошедшие после этого ремонт. Крайне, крайне незначительная часть отправляемых в зону БД танков – произведенные с нуля, в основном это Т-90.

Фактически в мае потери ОБТ у российских оккупационных войск превысили возможности их ВПК компенсировать утраты, не говоря уже о накоплении.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ в мае составили 880 единиц – и это тоже второй показатель потерь за весь период полномасштабной войны.

Рекордное количество потерь у российских оккупационных войск было зафиксировано в самом начале вторжения, в марте 2022 года, – 889 ББМ. Как видите, разница не велика и практически сравнима со статистической ошибкой. Поэтому я даже не исключаю того, что по ББМ также был установлен рекорд – просто недоглядели несколько единиц.

Важно понимать и то, что на третий год войны у РОВ возникли серьезные проблемы с обеспечением войск пропорциональным, соответствующим штатной комплектации подразделений количеством ББМ, из-за чего в большинстве случаев их заменяют небронированным автотранспортом, что также приводит к росту потерь личного состава.

Потери ствольной артиллерии

В мае у РОВ был зафиксирован рекордный показатель потерь ствольной артиллерии – 1 160. Это абсолютный рекорд за весь период полномасштабной войны, и причиной тому стало пополнение боекомплекта Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами и возобновление контрбатарейной борьбы.

Тем не менее отмечу, что мы еще не получаем в полной мере обещанные объемы артиллерийских боеприпасов и артсистем, поэтому настоящая мясорубка российских оккупантов ждет еще впереди.

Потери РСЗО

Показатель уничтоженных реактивных систем залпового огня за май у оккупантов составил – 35.

Настолько низкий показатель держится с декабря 2023 года и обусловлен тем, что РСЗО из-за их небольшого количества в войсках в сравнении со ствольной артиллерией стараются держать на предельном отдалении от линии боестолкновения, что и осложняет уничтожение этой компоненты.

За май российские оккупанты потеряли 35 систем противовоздушной обороны. Это также уже среднестатистический показатель потерь в данной компоненте, и обусловлен он стабильным и рутинным процессом охоты и ликвидации систем ПВО.

Но в мае Силы обороны Украины активизировали охоту за дорогими комплексами большого радиуса действия ЗРС С-400, и в течение месяца было уничтожено несколько дивизионов этих комплексов с приданными к ним РЛС разных типов.

Охота на российскую ПВО продолжается успешно!

Потери авиации

Давно не было этой категории в моих ежемесячных обзорах потерь, и вот она возвращается. И на то есть причина, ведь в течение мая было сбито 9 российских боевых самолетов. Именно сбито, поскольку также в прошлом месяце фиксировалось уничтожение на аэродромах, где базируются ВКС РФ, энного количества авиатехники. Например, только на аэродроме «Бельбек» были верифицированы потери как минимум двух МиГ-31БМ и по одному МиГ-29 и Су-27.

Если же говорить о сбитых самолетах, то это были преимущественно штурмовики Су-25, что выводит такой показатель уничтожения штурмовой авиации РОВ на уровень октября 2023 года.

Потери автотранспорта

В мае у оккупантов был зафиксирован очередной рекорд уничтожения автомобильного транспорта – 1 831!

Предыдущие рекорды, как ни странно, также фиксировались в 2024 году: в марте – 1 546 единиц, а в апреле второй результат – 1 423.

Настолько высокий показатель уничтожения автомобильной техники обусловлен тем, что небронированный транспорт гражданского типа становится штатной комплектацией российских подразделений из-за острого, даже критического дефицита и нехватки бронеавтомобилей.

Не нужно быть прорицателем, чтобы констатировать для РОВ крайне негативную в этом плане тенденцию, увеличивающую взаимосвязанные с данной компонентой потери личного состава.

Потери спецтехники

По потерям спецтехники российские оккупационные войска в мае также заняли вторую позицию с показателем – 201.

Фактически с начала 2024 года потери в этой категории у РОВ сохраняют высокие показатели с рекордом, установленным в марте, – 215 единиц.

Такие потери обусловлены возросшей необходимостью эвакуации поврежденной техники с линии боестолкновения для последующего ремонта, в результате чего она оказывается под ударом. В ряде случаев используется техника, малопригодная для тех функций, которые на нее возлагают.

Выводы

В мае было зафиксировано сразу несколько абсолютных рекордов по потерям РОВ. Причем самым громким стал рекорд потерь личного состава.

В условиях, когда мобилизационная система в России в среднем в месяц поставляет в зону боевых действий до 30 тысяч новых оккупантов, потери в 38 940 создают серьезный провал в этой сбалансированной системе компенсации и даже наращивания сил.

В прошлом обзоре, за апрель, я писал следующее: «Очевидно, что, пока не произойдет насыщения линии фронта поступающей помощью от США и Европы, говорить о росте и интенсивности уничтожения противника не приходится, но этот процесс уже начнет себя проявлять ко второй половине – концу мая. Таким образом, именно этот период мая может стать показательным по количеству уничтожаемой российской техники и живой силы».

Так оно и произошло, и показатели будут в дальнейшем расти. Российскому командованию нужно будет в ближайшие не месяцы, а недели и даже дни принимать решение – запускать ли конвейер всеобщей мобилизации и как именно, открыто или гибридно (скрыто). В любом случае очевидно, что нынешние рекордные показатели в уничтожении живой силы и механизированной компоненты РОВ не продержатся долго.