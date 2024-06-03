Стрельба на литовско-белорусской границе: что известно на данный момент 1 3.06.2024, 8:01

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Контрабандист хотел наехать на пограничника.

Вечером 1 июня литовский пограничник смертельно ранил из табельного оружия человека, который пытался скрыться от преследования на автомобиле неподалеку от границы с Беларусью. Глава погранслужбы Литвы Рустам Любаев рассказал, что погибший мужчина был жителем Вильнюса, перевозил контрабанду и пытался наехать на пограничника, передает Delfi.

Служба охраны госграницы Литвы сообщила в воскресенье утром, что погоня за подозреваемым произошла в окрестностях села Паудрену Шальчининкского района, прямо у границы с Беларусью. По предварительным данным, пограничник чуть не стал жертвой. Сообщается, что автомобиль VW Passat не остановился по требованию сотрудников Госпогранслужбы.

Водитель автомобиля не подчинился требованию остановиться, проехал дальше и попытался сбить сотрудника Государственной пограничной службы (1988 г.р.). По словам главы генерала Любаева, в пограничной зоне могут находиться только лица, имеющие пропуска. У потерпевшего его не было. Этот человек хорошо известен как пограничникам, так и полицейским.

Литовская полиция начала досудебное расследование по данному инциденту. Также в Вильнюсском пограничном пункте погранслужбы начато еще одно досудебное расследование по факту контрабанды, проводится проверка.