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В Сети распространилось новое видео издевательств россиян над украинскими пленными

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  • 3.06.2024, 8:21
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В Сети распространилось новое видео издевательств россиян над украинскими пленными

Украина обратилась в ООН.

В Сети распространилось видео, на котором зафиксированы издевательства оккупантов над украинскими военнопленными, на них отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Лубинец опубликовал видео, отметив, что события на нем, по предварительным данным, произошли на Харьковском направлении.

Осторожно, сцены насилия

«На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными — не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов», — заявил омбудсмен.

«Обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками», — написал Лубинец.

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