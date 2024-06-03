Польша ввела санкции в отношении еще одного крупного белорусского производителя 3.06.2024, 8:44

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На фоне эскалации на границе.

Чем больше градус напряжения на белорусско-польской границе, тем больше компаний с капиталами из Беларуси или связанных с ней оказывается в «личном» санкционном списке Варшавы. В конце мая, как узнал портал «Белорусы и рынок», на фоне очередной эскалации на границе такая участь постигла «Мозырьсоль».

Решение о замораживании активов и исключении одного из крупнейших в Европе производителей пищевой соли из государственных закупок принял глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Как говорится в обосновании, «Мозырьсоль» входит в состав Белорусского государственного концерна «Белгоспищепром», который является организацией, подведомственной Совету Министров Республики Беларусь. «Подвержение санкциям ОАО «Мозырьсоль» снизит экспортные возможности компании, а значит, повлияет на объем средств, перечисляемых в белорусский бюджет», — говорится в документе.

В конце 2023 года с инициативой ввести санкции в отношении белорусских производителей поваренной соли (кроме «Мозырьсоли» ее выпускает «Беларуськалий») выступили отраслевая некоммерческая организация «Польская соль» и польская компания Ciech. В частности, они указывали на то, что Польша стала мостиком для транзита белорусского продукта покупателям в других странах региона. И что компании из Беларуси составляют серьезную конкуренцию польским производителям. В 2021 году, по данным польского издания Puls Biznesu, на рынок ЕС поступило поваренной соли из Беларуси на 22 млн евро. В том числе, в Польшу было завезено продукции на около 5 млн евро. В 2022 году объемы экспорта соли из Беларуси в ЕС упали до 10 млн евро, но оставались достаточно весомыми.

Для Томаша Семоняка, назначенного министром в середине мая, «Мозырьсоль» стала первой белорусской компаний в санкционном списке. Предложение местных производителей он поддержал на фоне очередного витка эскалации на белорусско-польской границе. Ее в течение мая активно штурмовали мигранты, ранив несколько польских пограничников.

Ранее предшественники нового министра внутренних дел и администрации утвердили внесение в национальный санкционный список 5 компаний, связанных с Беларусью.

Первой, одновременно с созданием этого списка, в апреле 2022 года в него попала дочка Белорусской нефтяной компании — Beloil Polska.

В прошлом году на фоне очередных всплесков напряженности на границе были заморожены активы дочки МАЗ (MAZ Auto Poland). Летом под санкции попал МТЗ и его европейские подразделения – венгерская фирма Belarus Traktor KFT и польская MTZ Belarus Traktor. Для Минского тракторного завода это стало серьезным ударом – польский рынок был одним из ключевых для него.

Также под санкциями в 2023 году оказались зарегистрированные в Польше компании, через которые в Европу поставлялись белорусские калий и металлопрокат. Это — связанный с уроженцем Беларуси, российским миллиардером Анатолием Ломакиным дистрибьютор калия Chemagrotrade и принадлежащий гражданину Казахстана Сергею Потемкину поставщик белорусских стальных профилей и труб фирма Steelsa.