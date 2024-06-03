В Калинковичах родители назвали сына крайне необычным именем 3.06.2024, 9:02

Оно имеет французские корни.

Маленького жителя Калинковичей назвали редким именем Бовар. Имя для первенца придумал отец, пишет Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Впервые отец ребенка услышал имя Бовар три года назад во время просмотра турнира по единоборству. Имя показалось настолько благозвучным, что мужчина решил окрестить им своего сына.

Понадобилось время, чтобы к необычному имени привыкли родственники и супруга:

— Изначально я была против и надеялась, что муж передумает. Но когда малыш родился, сомнений уже не было. За время беременности я привыкла к имени. Оно и вправду необычное, красивое, а главное, редкое, — поделилась мама Бовара Вероника.

Все родственники были удивлены выбором родителей, новость восприняли неоднозначно. А вот друзьям имя сразу понравилось.

Бовар — имя французского происхождения, означает упорство, силу, и мужество.