Кремлевский блеф Владимир Пастухов

3.06.2024, 9:06

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Это часть общей тактики и стратегии ведения войны.

Очень трудно дать сбалансированную оценку стабильности путинского режима. Очевидной ошибкой был первоначальный консенсус, в соответствии с которым режим крайне не стабилен, и война его быстро доконает. Режим действительно был и остается весьма нестабильным, но война его неплохо стабилизирует, выступая в роли консерванта, брошенного в компостную яму: пузырится, но не взрывается. Когда ожидания быстрой деградации под действием санкций не оправдались, возник новый, на мой взгляд, такой же ошибочный консенсус (который сейчас доминирует) о некоторой военной гиперустойчивости путинского режима.

Общественное мнение на Западе, не говоря уже о России, склоняется к тому, что воевать Путин может если не вечно, то долго, денег стало только больше, снаряды и люди есть, а что еще нужно? На самом деле нужно многое, и этого многого не хватает. Вот нам для жизни помимо белков, жиров и углеводов тоже много чего нужно – витамины, микроэлементы, всякие там D или B, или хотя бы те же медь или цинк, не говоря уже о железе. Всего этого нужно не так чтобы очень много (не столько, сколько жиров или углеводов, по крайней мере), но медленно накапливающийся дефицит приводит к необратимой деградации и дегенерации организма. Нечто подобное сейчас испытывает и путинский режим. При том, что базовые потребности он в состоянии обеспечивать на приличном, а иногда и лучшем, чем прежде, уровне, незаметно происходит накопление дефицита тех «социальных микроэлементов», без которых общество длительное время существовать не может.

В последние месяцы меня не покидает ощущение, что Кремль сознательно и масштабно блефует, имитируя благополучие во всех сферах жизни и особенно – в военной. Это часть общей тактики и стратегии ведения войны, одной из целей которой является стремление сломить волю противника к сопротивлению. И, тем не менее, это блеф. Реальное положение вещей намного хуже, чем это презентуется. Все основные решения – временные, шитые на белую нитку. Результаты, в том числе на фронте, достигаются ценой напряжения буквально всех сил. Дополнительных ресурсов нет, вооружение идет на фронт с колес, советские предприятия работают на границе своих возможностей, работать на них некому и так далее. Вся система покрыта микротрещинами. Невооруженным глазом их пока не видно и на скорость они вроде не влияют. Пока.

Я думаю, логично говорить об ограниченном плато стабильности для режима в условиях войны. Это как кривая собираемости налогов (актуальная сегодня тема): до определенного момента при повышении налоговой ставки сумма собираемых налогов растет, а потом резко начинает падать. Возникает парадокс: чем выше налоговая ставка, тем меньше бюджет получает денег. Так и с войной – вначале она действует как стабилизирующий момент, но через какое-то время превратится в фактор дестабилизации. Проблема Путина состоит в том, что уловить этот момент очень сложно. Однажды можно заснуть вечером в одной стране, где все очень любят войну, а проснуться – в другой, где уже никто не хочет воевать.

Владимир Пастухов, Telegram