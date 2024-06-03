СМИ: Украинский суд снял арест со счетов компании, принадлежащей управделами Лукашенко 3.06.2024, 9:13

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Компания занималась поставками белорусского битума.

Украинские суды продолжают удивлять. Голосеевский суд Киева принял, возможно, самое скандальное решение последних лет. Разрешив белорусскому диктатору Лукашенко распоряжаться миллиардами гривен, пишет «Телеграф».

20 мая суд отменил арест банковских счетов и денежных средств на них в украинских банках («Радабанк», «Банк Кредит Днепр», «Южный», «Альянс» и «Сенс Банк») компании «БЗТ-Украина».

В чем предательство? Название компании расшифровывается как «Белзарубежторг-Украина», а 100% владельцем до сих пор остается «Республиканское торговое унитарное предприятие «Белзарубежторг» из Минска. Эту структуру контролирует управление делами Лукашенко.

Сейчас «БЗТ-Украина» не работает. За прошлый год компания задекларировала нулевые доходы. А вот еще три года назад она была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ и строительных материалов компании «Гомельстройматериалы» в Украину. Только в 2021 году «БЗТ-Украина» продала этих продуктов на 8,14 млрд грн, получив 28,5 млн грн чистой прибыли.

После полномасштабного вторжения деятельность компании была заблокирована. В мае 2022 года полиция открыла уголовное производство. И в августе того же года Голосеевский суд Киева наложил арест на 100% доли белорусских властей в ООО «БЗТ-Украина» и все банковские счета компании. Несколькими днями ранее эти активы были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Сколько денег было на счетах на момент ареста, правоохранители не сообщили. Но из материалов дела можно заключить, что немало. «ООО «БЗТ-Украина» осуществляло перечисление средств на транзитный счет в АО «Банк Кредит Днепр» с целью дальнейшего перевода средств в Беларусь», — цитирует суд Киевскую прокуратуру. Это делалось в рамках контракта 2020 года на поставку битума на общую сумму 6,3 млрд грн.

Представители ООО «БЗТ-Украина» несколько раз пытались отменить арест счетов. Но судьи отказывали компании (в июле 2023 г., марте 2024 г.). Указывая, что заявитель не предоставил никаких фактов, свидетельствующих о незаконности ареста. Пока дело не получила судья Наталья Дмитрук.

«Отсутствует надобность в дальнейшем аресте имущества ООО «БЗТ-Украина». Дальнейшее существование ареста является чрезмерным вмешательством в право собственности, трудовые права, препятствует осуществлению законной хозяйственной деятельности и блокирует ее», — указала судья Дмитрук. В решении зафиксировано и обещание представителей ООО «БЗТ-Украина», что компания «не намерена устанавливать никаких отношений с компаниями — резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации».