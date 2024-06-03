Грандиозное фиаско 3.06.2024, 9:24

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В сегодняшнюю лукашенковскую Беларусь адекватные инвесторы идти не готовы.

В июне исполняется 10 лет со дня подписания Александром Лукашенко указа деятельности индустриального парка «Великий Камень». Недавно туда наведался премьер-министр Беларуси и обрисовал радужное будущее этой особой экономической зоны. Неужели в работе проекта наконец-то случился прорыв? «Салiдарнасць» разбирает цитаты Романа Головченко.

«Инвестиции уже приближаются к миллиарду долларов»

Премьер дал понять, что «начальный этап» развития «Великого Камня», на котором нужно было «повышать его узнаваемость и привлекать инвестиции», уже пройден. И заявил, что якобы «инвестиции уже приближаются к миллиарду долларов».

Высказывание прозвучало так, словно за последнее время в этом вопросе случился прорыв. На самом деле все эти утверждения мало соответствуют действительности.

Во-первых, до миллиарда еще далеко. В мае 2023 года сообщалось, что объем фактических вложений парка превысил $830 млн.

Во-вторых, он довольно давно перестал расти заметными темпами. По данным Белстата, за прошлый год прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили несчастные $28,7 млн (в 2022-м было еще хуже – $14,4 млн).

«Каких-то проблем с привлечением сюда компаний-резидентов нет»

О неадекватности этого утверждения свидетельствует информация выше: инвестиции в индустриальный парк поступают в час по чайной ложке. В чем нет ничего удивительного с учетом соучастия режима в военной агресии против Украины и введенных западных санкций.

«Показательная цифра – государственный бюджет составил всего около 4% от общего количества вложенных средств в развитие «Великого Камня». Эти инвестиции уже многократно окупились»

Если бы это соотвествовало реальности, то всех чиновников, причастных к развитию индустриального парка, стоило бы наградить орденами. Головченко не может не осознавать, что откровенно манипулирует цифрами.

Если фактические инвестиции составляют около $800 млн, то кто же эти богатенькие Буратины, рискнувшие вложиться в Беларусь? Почему от нас скрывают имена этих инвесторов-героев?

А потому что действительно крупных по мировым меркам зарубежных инвесторов нет. Из указанной суммы около $300 млн потратила «Компания по развитию парка». Среди учредителей которой… Республика Беларусь. Пусть не напрямую, но основной спонсор «Великого Камня» – государственный бюджет.

«Парк является опорной точкой промышленного развития инициативы «Один пояс, один путь»

Перечислим последние «успехи» этой «опорной точки». Согласно данным Белстата, чистая прибыль «Великого Камня» за 2023 год – 69,2 млн белорусских рублей. Сальдо внешней торговли – минус $112,7 млн.

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Парадоксальным образом можно частично согласиться лишь с этим высказыванием Головченко: «Нигде в Европе таких условий ведения бизнеса они (инвесторы – С.) не получат».

Министерство экономики не просто так пишет о «беспрецедентном объеме льгот и преференций, предлагаемых индустриальным парком»: резидентов освободили от налога на прибыль на 10 лет с момента получения прибыли, при отсутствии налогов на землю и недвижимость.

Но даже при таких условиях власти сумели сделать так, что в сегодняшнюю лукашенковскую Беларусь адекватные инвесторы идти не готовы.

Парк «Великий Камень» стал грандиозным фиаско. Стыдно сказать: 9 лет назад Александр Лукашенко уверял, что в него будет инвестировано $30 млрд, а экспорт будет составлять $50 миллиардов (в реальности 135,8 миллионов за 2023 год).

Не только Головченко (он, кстати, даже не покраснел, рассказывая об «успехах»), но и другим «экономистам» от власти остается только пытаться ввести окружающих в заблуждение.

Например, на сайте индустриального парка не стесняются держать давно устаревшую информацию о том, что «два крупнейших трансъевропейских железнодорожных транспортных коридора обеспечивают отличные связи с Европой и Россией, а также с Балтийским и Черным морями».

В общем, парк впору переименовывать в «Великий Камень Преткновения»…