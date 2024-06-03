Лукашенко обиделся на монгольских журналистов 3 3.06.2024, 9:54

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Ему не понравилось, что о нем написали.

Лукашенко обиделся на то, как о нем писали монгольские СМИ из-за поддержки официальным Минском вооруженной российской агрессии против Украины, и назвал их «ангажированными, сообщает БелТА.

Диктатор в Улан-Баторе заявил, что «прочитал весь обзор» СМИ и «особенно обратил внимание на журналистов Монголии».

— Вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все — отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество.