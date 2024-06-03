Forbes: Армия РФ вскоре усвоит горький урок 3.06.2024, 10:14

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Россияне в отчаянии.

Российские войска начали использовать на фронте мотоциклы, однако неэффективность этой идеи была доказана еще сто лет назад.

Об этом пишет Дэвид Экс в статье для Forbes. Так, оккупанты оснащают свои штурмовые группы гражданскими транспортными средствами, чтобы компенсировать потерю около 15 тысяч бронемашин. Поскольку квадроциклы и мотоциклы очень уязвимы для артиллерии, ракет и беспилотников, россияне «получили по зубам». Тогда они начали усиливать броню этих средств.

Проблема оккупантов заключается в том, что мотоциклы не могут справиться с большим количеством брони, не теряя при этом мобильности.

«Это урок, который армии усвоили столетие назад, во время и сразу после Первой мировой войны. Это урок, который российская армия, несомненно, усвоит сегодня», - пишет Экс.

Первые кадры российского бронированного штурмового мотоцикла появились в интернете не позднее апреля. Уже через месяц броня стала более масштабной и сложной - с колясками и приваренными к ним металлическими клетками. Россияне используют их для быстрого преодоления расстояния до передовых позиций Сил обороны Украины, после чего высаживаются и ведут бой.

В теории такие средства должны двигаться достаточно быстро, чтобы уклониться от большинства дронов, а от тех, которые их догонят, должна защитить броня. Однако это срабатывает с танками, а не с легкими средствами.

«Не одна армия узнала об этом на собственном опыте в 1910-х и 20-х годах - возможно, это была золотая эра для военных мотоциклов. Хотя быстрые, маневренные мотоциклы отлично подходили для курьеров и разведчиков, они были слишком уязвимыми для войск, которые могли попасть под шквальный огонь противника», - отмечает журналист.

Как пишет Tanks Encyclopedia, тогда шведская фирма Landsverk разработала несколько типов бронированных велосипедов по заказу немецкой и датской армий. Испытания бронеавтомобиля F.P.3 показали, что большая масса машины затрудняла управление, а ее проходимость по пересеченной местности была минимальной. Кроме того, 30-сильный двигатель развивал максимальную скорость лишь до 50 километров в час.

«Теряя специализированные бронированные машины быстрее, чем они могут заменить их, россияне в отчаянии. Настолько, что они готовы воскресить идею бронированного мотоцикла, которая умерла сто лет назад», - добавил журналист.