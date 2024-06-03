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«Зачем так рано приступать к работе и мешать людям спать?»

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  • 3.06.2024, 10:22
  • 2,210
«Зачем так рано приступать к работе и мешать людям спать?»

Минчанин пожаловался на ранний подъем, но он был не от звука будильника.

В Минске начался сезон покоса травы. С одной стороны, коммунальщики делают благое дело и приводят дворовые территории в порядок, с другой — берутся за работу слишком рано, чем доставляют дискомфорт хозяевам «квадратов» в близлежащих домах. С проблемой раннего покоса травы столкнулся на днях один из жильцов панелек на ул. Корженевского.

— Пару дней подряд просыпаюсь от звуков газонокосилки. Они доносятся с территории 11-й городской клинической больницы. Начинают косить траву в 6:30. Я пытался уснуть, но безуспешно. Зачем так рано приступать к работе и мешать людям спать? — задает вопрос минчанин.

Журналисты onliner.by связались с администрацией больницы, чтобы узнать, почему персонал медучреждения берет в руки шумную косилку в такую рань.

— До сегодняшнего дня к нам не поступало жалоб по поводу шума. Мы учтем пожелания жильцов соседних домов и постараемся в следующий раз приступать к работам чуть позже. Как правило, дворники начинают косить раньше из-за парковки: пока территория не занята автомобилями, траву важно убрать, соблюдая меры безопасности. В 6 утра там никого нет, а уже в 9 парковочные места начинают занимать, — уточнили в администрации медучреждения.

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