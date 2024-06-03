Новый этап войны Виталий Портников

3.06.2024, 10:27

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Теперь не только Путин «заказывает музыку».

Решение Соединенных Штатов и некоторых других союзников Украины на Западе о возможности ударов западным оружием по территории России — пусть пока и с некоторыми ограничениями — становится возможным новым этапом войны. И этот этап можно, в конце концов, считать весомым шагом на пути к ее завершению.

Чего скрывать, на протяжении всего этого времени — практически с 24 февраля 2022 года — союзники Украины пытались удержать войну в ее суверенных границах. Западное оружие использовалось прежде всего для ударов по российским позициям на оккупированной территории Украины.

Для ударов по суверенной территории Российской Федерации Украина имела возможность использовать оружие собственного производства, однако номенклатура этого оружия, конечно же, не могла конкурировать с арсеналами, которые Россия использует для ударов по Украине. К тому же даже такие удары не всегда с пониманием воспринимались союзниками Украины.

Помощь Украине со стороны Запада должна была убедить руководителя России Владимира Путина в бесперспективности его планов поглощения Украинского государства или по крайней мере оккупации большей части его территорий. Однако Путин мог воспринимать запрет использовать западное оружие для ударов по России как демонстрацию страха Запада перед возможным ответом России.

К тому же отсутствие таких ударов создавало возможности быстрого восстановления потенциала, разрушенного на оккупированной территории Украины, подготовки новых наступательных планов — как это показали попытки прорыва на Харьковщине. Так что западную осторожность и намерение локализовать войну Путин мог воспринимать как страх Запада и шанс продолжать военные действия.

Теперь российский глава увидел, что и Запад готов поднимать ставки. При этом совершенно ясно, что Путин не собирается отвечать ударами по территории стран НАТО, если западное оружие будет использовано для ударов по России. Почему я в этом уверен? А потому, что Россия не наносила таких ударов даже тогда, когда западные ракеты использовались, например, для ударов по оккупированному Севастополю или других целях в Крыму.

Это для Джо Байдена или Эмманюэля Макрона Крым и Брянск — территории разных государств. Для Путина это — одно и то же. Конечно, он стремился бы удержать Запад от разрешений, которые ставят под удар военные объекты на территории России. Однако и глобализировать войну в связи с этими ударами он не будет.

Что же тогда будет делать Путин? Российский руководитель будет пытаться действовать сразу в нескольких направлениях. Одно из них будет связано с попытками продолжить войну вопреки новым возможностям Украины — чтобы доказать, что новые западные решения не влияют на намерения Москвы оставаться в повестке дня многолетней войны на истощение. Но это не значит, что Москва не будет обеспокоена возможностью новых ударов по своей территории. Будет.

Поэтому одновременно будут предприниматься попытки дипломатического наступления — в частности, с помощью руководства Китая. И накануне саммита в Швейцарии, и после него — в Москве и Пекине будут пытаться говорить о «замораживании конфликта» без каких-либо гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить уничтожение российских военных объектов и создать возможности для восстановления утраченных ресурсов.

Для Украины и ее союзников важно понять уровень этого беспокойства. Ведь до последнего времени дирижером эскалации был именно Путин. И стоит присмотреться, как он отреагирует, когда осознает, что теперь не он один заказывает музыку.

Виталий Портников, «Радио Свобода»