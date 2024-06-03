Франция разрешила ВСУ бить по российским аэродромам своими ракетами 3.06.2024, 10:41

Киев может применять SCALP против целей на территории РФ.

Украина может применять французское вооружение для ударов по России, поскольку Париж не ограничил дистанцию использования своего оружия.

Об этом сообщает BBC.

Как известно, Украина получает от Франции и Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow. Вместе с тем союзники не ограничили дистанцию использования своего вооружения, радиус действия которого составляет 250 километров.

Накануне французский лидер Эмманюэль Макрон призвал позволить Украине наносить удары по стратегическим объектам на территории России, имеющим прямое отношение к ведению боевых действий. По сути, речь идет о военных локациях, из которых ВС РФ наносят ракетные и авиационные удары.

Офицер военной авиации на условиях анонимности рассказал журналистам, что подобную риторику следует понимать как получение разрешения применять крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP) для ударов по аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях. Однако подобные операции будут носить ограниченный характер, поскольку самолетам Су-24, оснащенным крылатыми ракетами, необходимо будет приближаться вплотную к государственной границе и производить пуски. Такая стратегия может сделать уязвимыми самолеты для вражеской ПВО.

По данным ВВС, для выполнения подобных задач идеально подойдут многоцелевые истребители F-16, однако пока непонятно, разрешат ли союзники использовать свою авиацию для выполнения задач на территории России.