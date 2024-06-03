Белорусам станет легче искать работу в Германии 3.06.2024, 10:42

Заработала новая схема, которая дает право на проживание и работу в течение года.

С 1 июня Германия ввела в действие новую визовую схему для квалифицированных работников из-за пределов Европейского союза. Она позволяет соискателям переехать в страну и искать работу на срок до одного года, если они соответствуют определенным критериям, пишет новостное агентство DPA.

Новая схема подходит для тех, кто имеет как минимум двухлетнее профессиональное образование или университетский диплом, признанный в стране, где был получен. Также требуется знание немецкого или английского языка.

Право на получение визы определяется на основании знания языка, профессионального опыта, возраста и связей с Германией. После получения так называемой карты возможностей соискатели могут въезжать в Германию и искать работу в течение года.

Это означает, что соискателям больше не нужно представлять контракт с немецкой компанией, прежде чем они смогут въехать в Германию. Им также не нужно предъявлять сведения о квалификации, признанной или полученной в Германии. Это призвано снизить бюрократическую нагрузку и сократить сроки прохождения процедур.

Новая визовая схема является частью обширного пакета законов, направленных на решение проблемы острой нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии.