В Гомеле студентка из Туркменистана выпала из окна общежития 3.06.2024, 10:45

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Она погибла.

В Гомеле студентка из Туркменистана выпала из окна общежития, она погибла, об этом пишет издание «Флагшток» со ссылкой на паблик во «Вконтакте» «ЧП Гомель».

Речь идет об общежитии Гомельского государственного университета имени Скорины. Как пишет издание, все случилось в воскресенье 2 мая около 20:30 на улице Петруся Бровки. На место прибыла скорая помощь, однако девушку спасти не удалось.

Следственный комитет, МВД, а также администрация университета пока ничего о случившемся не сообщали.