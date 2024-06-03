Путин 3.0 Александр Кирш

3.06.2024, 10:54

Россия полностью повторяет исторические стадии СССР.

Похоже, Мордор-Россия проходит те же исторические стадии, что и в свое время Мордор-ССС: перераспределение собственности — ленинский; диктатура и войны («расширение семьи братских народов») — сталинский; «либерализация», хотя и с ядерным оружием («мы вас закопаем»), — хрущевский; застой — брежневский; развал — горбачевский.

Первые три четырехлетних срока Путина и Медведева были перераспределением имущества, включая этап «Ленин в Горках», но Путин позаботилось, чтобы тогда не возник Сталин, ибо сталинский этап должен был возглавить тоже он.

Следующий этап — тоже двенадцатилетний (но уже из двух шестилетних сроков) — был диктаторско-хищническим, однако если во время Сталина у Цивилизации уже был Черчилль, то во время Путина 2:0 у нее доминировали деятели вроде Меркель. Не нашлось на него и Гитлера, так что Гитлером решил стать он сам.

Третий этап начинается с кадровой перезагрузки сволочей-идиотов на сволочей чуть умнее, при этом с Патрушевым и Шойгу поступили [пока что] мягче, нежели в свое время с Берией.

Даже такая историческая мелочь, как хрущевский переход с отраслевых министерств на региональные совнархозы, тоже в определенной степени повторяется: назначением Дюмина секретарем их госсовета, который руководит именно в разрезе регионов, усиливается как раз территориальный механизм управления.

Поскольку же Хрущев из Путина никакой, можно ожидать относительно скорой смены исполнителя главной роли, и уже новый директор Мордора возглавит и застой, и распад.

Александр Кирш, «Обозреватель»