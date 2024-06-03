«Накупил конфет в подарок — куда их?»: белорусы рассказали о проблемах на литовской границе 3.06.2024, 10:56

В Литву больше нельзя везти из Беларуси практически никакие продукты и напитки.

С понедельника, 3 июня, Литва запрещает ввоз на свою территорию сельхозпродукции из Беларуси и России, пишет euroradio.fm.

В перечень «запрещёнки» включили пищевые продукты животного происхождения, рыбу, ракообразных, моллюсков, молоко и молочные продукты, яйца, натуральный мед. Нельзя ввозить крупы, овощи и некоторые корнеплоды, фрукты и орехи, кофе, чай, специи и многое другое. Запрещён ввоз также алкогольных и безалкогольных апитков, табака и заменителей табака.

Полный перечень запрещённых к ввозу продуктов можно посмотреть на сайте литовской таможни.

Белорусы в приграничных чатах рассказывают о своём опыте прохождения белорусско-литовской границы по новым правилам:

«Всё, что едет со стороны Беларуси — в урну».

Некоторые жалуются, что накупили в Беларуси конфет и алкоголя в подарок друзьями и теперь не знают, куда деть все эти запасы.

Особенно сильно переживают родители с маленькими детьми, потому что по правилам въезда забрать могут даже бутылку воды. Как ребёнку пережить многочасовое ожидание в очереди без воды — непонятно.

Транзит продуктов через Литву не запрещён. В приграничных чатах пишут, что после предъявления билетов на самолёт таможенники прекращают тщательный досмотр вещей.