Жители многоэтажки в Минске взяли и прорубили новые окна в доме 7 3.06.2024, 11:32

7,096

А так можно было?

В квартирах, которые передают застройщики, как правило, не разгуляешься — разве что перегородки можно туда-сюда подвигать (да и то в рамках строгих правил перепланировки). А вот наружные стены и окна — константа. Или все-таки нет? Уникальная «операция» была проведена в прошлом мае в одной из минских высоток, пишет onliner.by. В квартире прорубили два дополнительных окна. Полноценные, размером более двух метров.

«Квадратов» много, а окон мало

Конечно, провернуть такое дело непросто: надо соблюсти все условия и получить официальные разрешения. Да еще и не на каждый дом дадут добро — попробуй замахнись на «пышную» сталинку или измени фасад дома, глядящего на проспект. Но в данном случае все звезды сошлись: новостройка, не главная улица города и последний, 25-й, этаж.

— Честно говоря, с таким запросом к нам обратились впервые, — признается инженер-технолог компании «Окна Панорама» Александр Дапиро. — Да и в принципе, насколько я знаю, столь масштабных переделок в Минске еще не было. Одно дело, когда увеличивают или добавляют окна в частном доме, это обычная история. А вот в многоквартирном…

Началось все с того, что клиент купил на вторичном рынке квартиру без отделки и посчитал, что окон в ней недостаточно: вид вокруг красивый, а смотреть не из чего. Как можно исправить? Только добавив оконных проемов.

Большинству из нас даже в голову не пришел бы такой финт — ну как можно покушаться на фасад многоэтажки? Однако собственник оказался из затейников и не только придумал план по «осветлению» квартиры, но и пошел по инстанциям собирать разрешения. Бюрократический путь выдался не таким сложным, как можно было предположить.

Основное и главное — получить разрешение от исполкома своего района.

Для этого необходимо обратиться в отдел архитектуры и строительства с соответствующим заявлением и схемой, на которой будут обозначены новые оконные проемы. Ответа придется подождать где-то месяц. Если комиссия сочтет, что появление новых окон никак не испортит ни дом, ни город — одобрение будет на руках. Можно приступать к работе.

Как это было

— К нам клиент пришел, уже имея разрешение на руках, — продолжают делиться подробностями в компании «Окна Панорама». — Все остальное — дело техники. Задачу упрощало еще и то, что дом был каркасно-монолитный, то есть наружные стены не несущие, они состоят из обычного газосиликата, который легко поддается «трансформации».

Мы подписали договор, согласовали размеры окон, продумали все технические моменты (разработали узлы и соединения). На производстве сделали сами окна и под них начали рубить проемы, — рассказывает Александр.

К газосиликатному блоку шириной 400 мм специалисты подступались дважды: сначала выбили половину изнутри, чтобы было меньше обломков, которые могут упасть вниз. И только затем взялись за работы снаружи, предварительно огородив лентами территорию на земле, чтобы точно ничего ни на кого не прилетело.

— Для того чтобы получить доступ на крышу, брали разрешение у председателя товарищества собственников. Учитывали и погоду: смотрели, чтобы по прогнозу не было ни дождей, ни сильного ветра, иначе это очень осложнило бы работу.

На то, чтобы прорубить один проем, у специалиста уходило примерно полдня. Всего мы добавили два окна — обычное и угловое.

В целом на объекте (с учетом замены окон от застройщика на новые) бригада из трех человек пробыла три дня. Соседи на шум, кстати, не жаловались — все отнеслись с пониманием. Да и мы работали только в разрешенное время. И если кто-то просил отложить перфораторы на время тихого часа у детей, конечно же, соглашались, — вспоминает Александр Дапиро.

Сколько стоит «запустить свет» в квартиру?

Прорубить и застеклить среднее окно размером 2×2 метра обойдется примерно в 2000–2500 рублей. Организованный вывоз мусора в эту сумму не входит: все обломки просто собираются в мешки и выносятся к месту сбора строительного мусора.

На реализацию проекта — от подписания договора до сдачи заказчику — у компании ушел примерно месяц. Дальше снова надо было включаться собственнику, ведь красоту необходимо еще легализовать, а именно: обратиться в Агентство по госрегистрации и земельному кадастру за новым техпаспортом на квартиру и свидетельством о регистрации. Специалисты агентства назначат дату (скорее всего, визит состоится в течение нескольких ближайших недель) и придут в квартиру, чтобы увидеть своими глазами и отразить в документах изменения.

— Ремонт в этой квартире еще продолжается, поэтому окончательного варианта мы не видели. Но даже промежуточный оказался очень эффектным: света и правда стало намного больше. Ну и вид с высокого этажа отличный, — подытоживают в компании «Окна Панорама».