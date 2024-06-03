Аналитик рассказала, какой конец ждет Путина и РФ 2 3.06.2024, 12:05

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«Живым из войны не выйдет».

Путин не переживет эту войну: его убьют, или он умрет естественной смертью. После смерти российского лидера РФ, вероятно, распадется на многочисленные территории, которые начнут воевать друг с другом. Об этом в интервью «Главреду» рассказала системный аналитик Наталья Глоба.

«Все завершится тем, что Путин умрет - живым из войны он не выйдет. Его либо убьют, либо он умрет своей смертью, после чего, логично, Россия, распадается на кучу территорий», - предположила аналитик.

По ее словам, в России есть регионы с богатые нефтью, которые могли бы процветать, а также так называемые дотационные регионы, где нет качественной земли и благоприятного климата. Последние, по мнению Глобы, столкнутся с голодом. Большинство регионов РФ попадает именно в эту категорию.

«Тем более, что внутри России взращивают культ смерти, ненависти, поэтому отсутствие эмпатии человека к человеку сыграет с ними очень злую шутку. Они ее еще не чувствуют, и продолжают кричать, что они «великие и сильные», - добавила она.